2019-09-25T10:05:55+03:00
Происшествия

Балашовец пытался выдать найденный у него наркотик за муку

Его осудили на шесть лет
Ольга Симонова
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В Саратовской области 48-летний осужденный житель Балашова подал жалобу на приговор, который ему вынесли 27 сентября 2018 года. Мужчину отправили в колонию строгого режима на шесть лет за незаконное хранение наркотика в крупном размере.

- Мужчина хранил «синтетику» при себе, пока ее не изъяла полиция 3 апреля 2018 года. Он пояснил, что порошок белого цвета является мукой. Во время суда и в своей жалобе позже он уже заявил, что наркотик ему подбросили правоохранители, а дело сфальсифицировано, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако проверка показала, что его вина подтверждается доказательства, а действия полиции квалифицированы правильно. Когда суд выносил приговор, он также учел, что в 2011 году мужчина был осужден за ряд преступлений: самоуправство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, но никаких выводов не сделал и снова пошел под суд. Поэтому пересматривать дело не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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