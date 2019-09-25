В Саратове исчезли 835 домов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-25T09:50:06+03:00

За девять лет число жилых строений в городе сократилось на 2%

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В Саратовской области идет подготовка к Всероссийской переписи населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, с 12 августа по 10 сентября регистраторы обошли все населенные пункты региона.

Они сверяли базу жилых домов с реально имеющимися строениями. Оказалось, что из 430,5 тыс. зданий в действительности имеется лишь 419,7 тыс. То есть за последние девять лет их число сократилось на 2,5%.

Заметнее всего число домов сократилось в Новобурасском, Питерском, Аркадакском, Озинском и Турковском районах — на 7-8%.

- В Саратове не обнаружены 835 домов, соответственно, уменьшение составило 2%, — отметил глава Саратовстата Вячеслав Сомов.

Он сообщил, что половина из всех домов области, которые не были найдены регистраторами, разрушены или сгорели. Уточнение адресов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU