2019-09-25T09:47:25+03:00
Происшествия

Осужденный за пьяное смертельное ДТП балаковец носил с собой в колонии героин

Он не смог обжаловать новый приговор
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноармейске Саратовской области 9 июля 2019 года осудили 29-летнего балаковца за приобретение и хранение наркотиков. При этом он уже был приговорен к сроку за ДТП в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека.

- Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №11 и по телефону договорился с неустановленным лицом, чтобы тот принес ему героин. Тот оставил для него на территории учреждения сверток. В тот же день во время личного досмотра у осужденного изъяли находившиеся при нем 7,14 грамма наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Мужчина снова попал на скамью подсудимых. Ему вынесли приговор, частично присоединив неотбытый срок, и отправили в колонию строгого режима на три года и два месяца.

Однако осужденному срок показался слишком суровым и он его попытался обжаловать, но Саратовский областной суд не стал изменять наказание, сославшись на законность и справедливость приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовец отработает очередную пьяную езду
Роспотребнадзор просит граждан жаловаться на холод в детсадах и больницах Саратова
Валентина Матвиенко попросила не отбирать у Питера звание «столицы мостов»
В столкновении двух «десяток» под Саратовом пострадали три человека
Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко снова оставили под домашним арестом
В Саратове сгорели два ВАЗа, «Гранта» и Hyundai Solaris
Панков: Основные расходы бюджета — нацпроекты, здравоохранение, социальная политика
В Саратове за несколько часов второй трамвай сошел с рельсов
Радаев ждет конкретных решений в интересах жителей Саратовской области на пленарном заседании в Совете Федерации
В двух районах Саратова отключена вода
В Волгограде найдено тело курсанта саратовского института Нацгвардии
Спектакли «Театрального Прихоперья» в Балашове посетили более 5,5 тыс. зрителей
В Саратове простились с Тамарой Гродсковой
Панков: Володин поднял вопрос своевременности поступления бюджетных средств в регионы
Иномарка в Саратове сбила 18-летнюю девушку
В Саратовской облдуме прощаются с Тамарой Гродсковой
Полиция нашла убийцу рядом с трупом жертвы в его квартире в Энгельсе
В Энгельсе Daewoo Nexia сбила пенсионерку
В Энгельсе появится больше экипажей ДПС
Балашовец пытался выдать найденный у него наркотик за муку
В Саратове исчезли 835 домов