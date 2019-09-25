Осужденный за пьяное смертельное ДТП балаковец носил с собой в колонии героин

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-25T09:47:25+03:00

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В Красноармейске Саратовской области 9 июля 2019 года осудили 29-летнего балаковца за приобретение и хранение наркотиков. При этом он уже был приговорен к сроку за ДТП в пьяном состоянии, повлекшее смерть человека.

- Мужчина отбывал наказание в колонии-поселении №11 и по телефону договорился с неустановленным лицом, чтобы тот принес ему героин. Тот оставил для него на территории учреждения сверток. В тот же день во время личного досмотра у осужденного изъяли находившиеся при нем 7,14 грамма наркотика, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Мужчина снова попал на скамью подсудимых. Ему вынесли приговор, частично присоединив неотбытый срок, и отправили в колонию строгого режима на три года и два месяца.

Однако осужденному срок показался слишком суровым и он его попытался обжаловать, но Саратовский областной суд не стал изменять наказание, сославшись на законность и справедливость приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU