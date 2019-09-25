2019-09-25T09:37:41+03:00
Происшествия

Дебошир из балашовской колонии обругал инспектора и увеличил себе срок

Мужчина нецензурно высказался во время обыска камеры
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области вынесен приговор дебоширу из колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 32-летний мужчина признан виновным в дезорганизации работы исправительного учреждения.

ЧП случилось утром 26 апреля. Во время обыска в одной из камер заключенных вывели в коридор. Когда их отправили обратно, один из мужчин обругал младшего инспектора режима и пригрозил применить насилие. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Суд приговорил гражданина к двум годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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