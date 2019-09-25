В Саратовской области неделю назад пропал Николай Сазонов из Татищевского района

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-25T09:22:21+03:00

Мужчина может нуждаться в медпомощи

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В Татищевском районе Саратовской области, между селами Сторожевка и Большая Ивановка, пропал 28-летний Николай Сазонов.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», местонахождение мужчины неизвестно с 19 сентября.

По приметам рост мужчины 165 см, он худощавый, с темно-русыми короткими волосами и карими глазами. Может нуждаться в медицинской помощи.

Когда его видели последний раз, он был одет в черную футболку в полоску, светлые брюки или трико и черную бейсболку.

Если вы знаете, где находится Николай Сазонов, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU