В Саратовской области пропал Александр Грехов с татуировками
У мужчины голубые глаза
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В Саратовской области ищут Александра Грехова.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 50-летний мужчина пропал 22 сентября из СНТ «Лотос» Красноармейского района.
Рост мужчины 165 см, у него худощавое телосложение, темные с сединой короткие волосы и голубые глаза. Во что он был одет — неизвестно.
Из особых примет у Александра татуировки.
Если вы знаете местонахождение Грехова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU