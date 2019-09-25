В Саратовской области пропал Александр Грехов с татуировками

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-25T09:09:54+03:00

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В Саратовской области ищут Александра Грехова.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте», 50-летний мужчина пропал 22 сентября из СНТ «Лотос» Красноармейского района.

Рост мужчины 165 см, у него худощавое телосложение, темные с сединой короткие волосы и голубые глаза. Во что он был одет — неизвестно.

Из особых примет у Александра татуировки.

Если вы знаете местонахождение Грехова, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU