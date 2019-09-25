В ТЦ Балакова торговали подделками Adidas, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Reebok, Chanel
В Балакове Саратовской области таможенники и транспортная прокуратура обнаружили контрафакт.
Фото с сайта Саратовской таможни
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, в одном из торговых центров продавали подделки известных брендов.
Фото с сайта Саратовской таможни
- Обувь, ремни, кошельки, платки, сумки с нанесенными на них товарными знаками Adidas, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Reebok, Chanel, — рассказали в таможне.
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Всего правоохранители изъяли 113 единиц подделок, на которые владелец не предоставил документов.
Фото с сайта Саратовской таможни
Товары были изъяты, решается вопрос о возбуждении административного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU