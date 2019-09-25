2019-09-25T09:12:46+03:00
Общество

В ТЦ Балакова торговали подделками Adidas, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Reebok, Chanel

Изъято 113 единиц контрафакта
Екатерина Семенова
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Фото с сайта Саратовской таможниФото с сайта Саратовской таможни
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В Балакове Саратовской области таможенники и транспортная прокуратура обнаружили контрафакт.

Фото с сайта Саратовской таможни

Фото с сайта Саратовской таможни

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, в одном из торговых центров продавали подделки известных брендов.

Фото с сайта Саратовской таможни

Фото с сайта Саратовской таможни

- Обувь, ремни, кошельки, платки, сумки с нанесенными на них товарными знаками Adidas, Prada, Louis Vuitton, Gucci, Reebok, Chanel, — рассказали в таможне.

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Всего правоохранители изъяли 113 единиц подделок, на которые владелец не предоставил документов.

Фото с сайта Саратовской таможни

Фото с сайта Саратовской таможни

Товары были изъяты, решается вопрос о возбуждении административного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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