Саратовец пригласил приятеля в гости и зарезал во время ссоры
В Саратове мужчина убил приятеля ударом ножа в шею.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 50-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, что привело к смерти человека.
Суд установил, что 9 марта гражданин по телефону пригласил в гости 41-летнего знакомого. Они принялись распивать алкоголь на кухне дома по 2-му Радищевскому проезду в Волжском районе.
Во время вспыхнувшей ссоры хозяин дома схватил со стола нож и ударил им гостя в шею. От полученной травмы тот умер 11 марта в больнице.
Суд отправил саратовца в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.
ИСТОЧНИК KP.RU