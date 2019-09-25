Саратовец пригласил приятеля в гости и зарезал во время ссоры

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-25T09:01:34+03:00

Он убил его ударом ножа в шею

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В Саратове мужчина убил приятеля ударом ножа в шею.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 50-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия, что привело к смерти человека.

Суд установил, что 9 марта гражданин по телефону пригласил в гости 41-летнего знакомого. Они принялись распивать алкоголь на кухне дома по 2-му Радищевскому проезду в Волжском районе.

Во время вспыхнувшей ссоры хозяин дома схватил со стола нож и ударил им гостя в шею. От полученной травмы тот умер 11 марта в больнице.

Суд отправил саратовца в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU