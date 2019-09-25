2019-09-25T08:59:52+03:00
Общество

Прокуратуру просят проверить массовую вырубку деревьев на проспекте Кирова

Саратовский общественник считает, что зеленые насаждения сносят незаконно
Екатерина Семенова
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Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebookФото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook
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Саратовский общественник Александр Ермишин возмутился массовым спилом деревьев на проспекте Кирова.

На своей странице в соцсети Facebook он написал, что из 183 деревьев остались 100, по данным на 23 сентября.

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

При этом Александр Ермишин заявил, что «Зеленая комиссия» на заседании 22 мая приняла решение о сносе лишь 31 дерева.

- В августе, после первой волны спилов деревьев, состоялся рейд общественников и предпринимателей. Тогда мы увидели 25 свежих пеньков, что укладывалось в заявленную цифру 31 «приговоренное» дерево. И вот в конце сентября началась новая волна спилов на проспекте, и на 23 сентября живых деревьев осталось только 100. Таким образом, уже спилено 83 дерева, а работы еще продолжаются, тогда как в государственном контракте в разделе 2 сметы «Снос деревьев» значится именно 31 дерево! — возмутился Ермишин.

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

Он предположил, что «подрядчик самовольно вышел за пределы утвержденного и прошедшего экспертизу Государственного контракта по крайней мере в том, что касается озеленения».

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

Фото со страницы Александра Ермишина в соцсети facebook

Александр Ермишин от имени движения «Жить здесь» направил в прокуратуру области обращение «с предложением проверить законность проводимых работ по сносу многолетних зеленых насаждений на проспекте имени Кирова, соответствие проводимых работ утвержденному проекту реконструкции, а также целевое расходование бюджетных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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