Под Саратовом гость забил мешавшего ему спать хозяина

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-25T08:54:44+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Следствие полагает, что в ночь на 22 сентября в доме поселка Знаменский Ивантеевского района собралась пьяная компания.

Хозяйка дома захотела остановить застолье, заявив, что сожитель слишком много выпил. В ответ на это он устроил скандал и попытался выгнать женщину из дома. Один из спящих в соседней комнате гостей проснулся от шума и попросил хозяев прекратить ссору, за что сам нарвался на ярость со стороны мужчины.

Тогда гость в пылу конфликта избил хозяина, он ударил его руками и ногами, а также бутылкой по голове.

После этого потерпевший ушел спать, а гости ушли. Вместе с ними дом покинула и женщина, которая побоялась, что сожитель снова устроит скандал. Однако утром двоюродный брат избитого хозяина дома нашел его мертвым. Причиной смерти названа тупая травма живота.

40-летний подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU