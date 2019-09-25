В Ершове специалисты облспаса спасали змей от людей

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-25T08:45:40+03:00

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Как сообщили в облспасе, 24 сентября в Ершовскую ПСС поступил вызов из дома №23 по улице Гагарина. Здесь в квартиру №8 заползли две змеи. Перепугавшиеся хозяева жилища вызвали спасателей.

К моменту их приезда одно пресмыкающееся уже погибло от рук запаниковавших жильцов, другую спасатели выловили, отвезли в лес и выпустили.

Обе змеи оказались неядовитыми — ужами.

ИСТОЧНИК KP.RU