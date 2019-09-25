В Ершове специалисты облспаса спасали змей от людей
Одну змею хозяева квартиры, куда заползли пресмыкающиеся, успели убить
Змеи перепугали жителей квартиры на улице Гагарина. Фото облспаса
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Как сообщили в облспасе, 24 сентября в Ершовскую ПСС поступил вызов из дома №23 по улице Гагарина. Здесь в квартиру №8 заползли две змеи. Перепугавшиеся хозяева жилища вызвали спасателей.
К моменту их приезда одно пресмыкающееся уже погибло от рук запаниковавших жильцов, другую спасатели выловили, отвезли в лес и выпустили.
Обе змеи оказались неядовитыми — ужами.
ИСТОЧНИК KP.RU