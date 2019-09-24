В Саратовской области планируется создать транспортное предприятие «Нижняя Волга»

СЕГОДНЯ 21:08 2019-09-24T21:08:49+03:00

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Опубликована вторая часть интервью председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на канале ГТРК. Он рассказал о планах по ремонту дорог.

- Вячеслав Викторович, в прошлых интервью мы с Вами затрагивали тему о возможности создания транспортного предприятия в регионе, — вы говорили об этом, — которое бы занималось в будущем содержанием, ремонтом федеральных трасс. По этому вопросу есть какие-то подвижки, какое-то развитие?

- Давайте исходить, во-первых, из того, что это не самоцель. А почему этот разговор у нас состоялся? Это было вызвано тем, что Саратовская область не может за счет своих возможностей привести в нормативное состояние всю дорожную сеть. Она, во-первых, запущена, и для того чтобы ее привести в порядок, необходимы огромные средства. Десятки миллиардов. Да, бюджет дорожного фонда вырос. Он стал порядка 10-ти млрд в год. За счет программы федеральной «Безопасные и качественные дороги» 2,6 млрд область получила. В сумме где-то будет, наверное, цифра около 13-ти млрд. Если говорить, буквально несколько лет назад на содержание и строительство новых дорог у области были совсем ограниченные возможности, где-то 2-3 млрд. Средства сейчас другие. Но все равно этих средств недостаточно для того, чтобы привести все дороги в нормативное состояние. Приняли решение идти по пути передачи дорог областных на федеральный бюджет. Это дорога «Саратов-Озинки», это дорога «Саратов-Ртищево-Тамбов». Это экономит области огромные средства, как на разовое вложение проведения в нормативное состояние, так и на текущее содержание. И если на текущее содержание — это около миллиарда ежегодно, то на приведение в нормативное состояние — где-то около 10-ти млрд. В этом году мы надеемся, что будет принято решение о передаче дороги на федеральный бюджет «Саратов-Алгай». И поэтому, когда речь идет о том, что осталось 3 месяца, надеемся, что за октябрь-ноябрь это решение состоится. Просто очень долго идет оформление документов, которые область должна предоставить Министерству транспорта.

- Все не так быстро, да, собрать?

- Это не быстро. Более того, мы в укор ставим области, что «давайте быстрее, документы чтобы были собраны». Ну и, соответственно, выйдет решение, и тогда можно уже вздохнуть с облегчением. Но несмотря на эту критику, — и она где-то носит обоснованный характер, — необходимо признать, что когда мы передавали дорогу «Саратов-Ртищево-Тамбов», у нас документы должны были собирать 3 региона: Саратовская область, Пензенская (на свой участок) и Тамбовская. Что касается Саратовской области, быстрее всех сдали. Следует признать, что молодцы, стараются. Поэтому нам самое главное, чтобы вот эти все документы были сейчас переданы, а насколько я знаю, они должны поступить в Министерство транспорта Российской Федерации. Это нам позволит сейчас в октябре надеяться на то, что дорога будет передана со следующего года на федеральный уровень. А вот когда мы уже с вами говорим о том, что одна дорога перешла, вторая, третья, да и было ряд дорог – это все является основанием к тому, чтобы нам поставить вопрос можно было о создании федерального предприятия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог в Саратовской области. Саратовская область, несмотря на свои огромные территории и большое количество дорог федеральных, — а у нас с вами на сегодняшний день федеральными дорогами являются дорога «Волгоград-Саратов-Сызрань», дорога «Саратов-Балашов», дорога «Саратов-Пенза». Это те, которые были федеральными до 2016 года. А вот уже после 2016 года плюсом еще дорога «Саратов-Озинки», плюсом дорога «Саратов-Ртищево-Тамбов», и сейчас, мы надеемся, будет дорога «Саратов-Алгай».

- Уже шесть получается.

- Поэтому у нас получается большая дорожная сеть, которая будет относиться к федеральному бюджету. Состоялась встреча с Председателем Правительства, он дал поручение Министерству транспорта. Сегодня можно сказать об этом. Министерство транспорта внесло проект распоряжения Правительства о создании в Саратове предприятия федерального по ремонту, содержанию, строительству дорог «Нижняя Волга». Будет так называться. Мы относились к Пензенскому управлению «Большая Волга». А что касается того, которое будет у нас уже в Саратове, это будет предприятие «Нижняя Волга». С закреплением всех этих федеральных дорог не только на территории нашей области, но и части дорог прилегающих регионов. Со штатной численностью до 122 мест рабочих.

- Помимо новых рабочих мест, что будет с налогами?

- Если говорить об этом решении, оно несет в себе абсолютно только плюсы: рабочие места, служба заказчика будет находиться в регионе. А раньше всем тем, кто работал на территории Саратовской области, выполняя работы на федеральных дорогах, необходимо было ездить в Пензу, где проходили и конкурсы, и торги. И где принимали отчеты, в том числе по дорогам, по работам, выполняемым на территории Саратовской области. Теперь это подразделение будет в Саратове. Это, в том числе и контроль, который будет за дорогами более эффективен. Одно дело из Пензы ехать до Озинок. А сейчас управление будет в Саратове. Это значит, что и контроль будет приближен к тем участкам, которые будут ремонтироваться. Ну и, конечно, налоги. Раз здесь у нас с вами будут проходить торги и дальше, соответственно, все работы, то те объемы, которые будут выделяться за счет федерального бюджета, они будут облагаться налогами в Саратове, а не в Пензе. Это дополнительно еще доходы в бюджет.

Идея о переводе управления по эксплуатации и строительству дорог федеральных – она не новая. Сколько вот работал, всегда пытался этот проект реализовывать. Причем работал в регионе, постоянно ставил его и обсуждал в профильных министерствах, ведомствах Российской Федерации: почему в Пензе, а не в Саратове. Потом уже, работая в Москве, также эту тему поднимал и говорил о необходимости все-таки нахождения этого предприятия в Саратове. Все оставалось так, как есть, хотя тема обсуждалась.

- То есть, по сути, передача постепенно этих дорог и привела вот к этому большому решению.

- Совершенно правильно, да, да. А вот передача одной дороги, второй дороги, третьей дороги — она привела к тому, что сеть стала больше и не нужно ни у кого ничего забирать, а необходимо создавать новые подразделения. Это требует как раз большое количество дорог, которые теперь уже находятся на территории Саратовской области, но являются дорогами, которые федеральный бюджет финансирует.

ИСТОЧНИК KP.RU