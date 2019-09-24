В Саратовской области планируется создать транспортное предприятие «Нижняя Волга»
Интервью Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Часть 2.
Опубликована вторая часть интервью председателя Государственной думы России Вячеслава Володина на канале ГТРК. Он рассказал о планах по ремонту дорог.
- Вячеслав Викторович, в прошлых интервью мы с Вами затрагивали тему о возможности создания транспортного предприятия в регионе, — вы говорили об этом, — которое бы занималось в будущем содержанием, ремонтом федеральных трасс. По этому вопросу есть какие-то подвижки, какое-то развитие?
- Давайте исходить, во-первых, из того, что это не самоцель. А почему этот разговор у нас состоялся? Это было вызвано тем, что Саратовская область не может за счет своих возможностей привести в нормативное состояние всю дорожную сеть. Она, во-первых, запущена, и для того чтобы ее привести в порядок, необходимы огромные средства. Десятки миллиардов. Да, бюджет дорожного фонда вырос. Он стал порядка 10-ти млрд в год. За счет программы федеральной «Безопасные и качественные дороги» 2,6 млрд область получила. В сумме где-то будет, наверное, цифра около 13-ти млрд. Если говорить, буквально несколько лет назад на содержание и строительство новых дорог у области были совсем ограниченные возможности, где-то 2-3 млрд. Средства сейчас другие. Но все равно этих средств недостаточно для того, чтобы привести все дороги в нормативное состояние. Приняли решение идти по пути передачи дорог областных на федеральный бюджет. Это дорога «Саратов-Озинки», это дорога «Саратов-Ртищево-Тамбов». Это экономит области огромные средства, как на разовое вложение проведения в нормативное состояние, так и на текущее содержание. И если на текущее содержание — это около миллиарда ежегодно, то на приведение в нормативное состояние — где-то около 10-ти млрд. В этом году мы надеемся, что будет принято решение о передаче дороги на федеральный бюджет «Саратов-Алгай». И поэтому, когда речь идет о том, что осталось 3 месяца, надеемся, что за октябрь-ноябрь это решение состоится. Просто очень долго идет оформление документов, которые область должна предоставить Министерству транспорта.
- Все не так быстро, да, собрать?
- Это не быстро. Более того, мы в укор ставим области, что «давайте быстрее, документы чтобы были собраны». Ну и, соответственно, выйдет решение, и тогда можно уже вздохнуть с облегчением. Но несмотря на эту критику, — и она где-то носит обоснованный характер, — необходимо признать, что когда мы передавали дорогу «Саратов-Ртищево-Тамбов», у нас документы должны были собирать 3 региона: Саратовская область, Пензенская (на свой участок) и Тамбовская. Что касается Саратовской области, быстрее всех сдали. Следует признать, что молодцы, стараются. Поэтому нам самое главное, чтобы вот эти все документы были сейчас переданы, а насколько я знаю, они должны поступить в Министерство транспорта Российской Федерации. Это нам позволит сейчас в октябре надеяться на то, что дорога будет передана со следующего года на федеральный уровень. А вот когда мы уже с вами говорим о том, что одна дорога перешла, вторая, третья, да и было ряд дорог – это все является основанием к тому, чтобы нам поставить вопрос можно было о создании федерального предприятия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог в Саратовской области. Саратовская область, несмотря на свои огромные территории и большое количество дорог федеральных, — а у нас с вами на сегодняшний день федеральными дорогами являются дорога «Волгоград-Саратов-Сызрань», дорога «Саратов-Балашов», дорога «Саратов-Пенза». Это те, которые были федеральными до 2016 года. А вот уже после 2016 года плюсом еще дорога «Саратов-Озинки», плюсом дорога «Саратов-Ртищево-Тамбов», и сейчас, мы надеемся, будет дорога «Саратов-Алгай».
- Уже шесть получается.
- Поэтому у нас получается большая дорожная сеть, которая будет относиться к федеральному бюджету. Состоялась встреча с Председателем Правительства, он дал поручение Министерству транспорта. Сегодня можно сказать об этом. Министерство транспорта внесло проект распоряжения Правительства о создании в Саратове предприятия федерального по ремонту, содержанию, строительству дорог «Нижняя Волга». Будет так называться. Мы относились к Пензенскому управлению «Большая Волга». А что касается того, которое будет у нас уже в Саратове, это будет предприятие «Нижняя Волга». С закреплением всех этих федеральных дорог не только на территории нашей области, но и части дорог прилегающих регионов. Со штатной численностью до 122 мест рабочих.
- Помимо новых рабочих мест, что будет с налогами?
- Если говорить об этом решении, оно несет в себе абсолютно только плюсы: рабочие места, служба заказчика будет находиться в регионе. А раньше всем тем, кто работал на территории Саратовской области, выполняя работы на федеральных дорогах, необходимо было ездить в Пензу, где проходили и конкурсы, и торги. И где принимали отчеты, в том числе по дорогам, по работам, выполняемым на территории Саратовской области. Теперь это подразделение будет в Саратове. Это, в том числе и контроль, который будет за дорогами более эффективен. Одно дело из Пензы ехать до Озинок. А сейчас управление будет в Саратове. Это значит, что и контроль будет приближен к тем участкам, которые будут ремонтироваться. Ну и, конечно, налоги. Раз здесь у нас с вами будут проходить торги и дальше, соответственно, все работы, то те объемы, которые будут выделяться за счет федерального бюджета, они будут облагаться налогами в Саратове, а не в Пензе. Это дополнительно еще доходы в бюджет.
Идея о переводе управления по эксплуатации и строительству дорог федеральных – она не новая. Сколько вот работал, всегда пытался этот проект реализовывать. Причем работал в регионе, постоянно ставил его и обсуждал в профильных министерствах, ведомствах Российской Федерации: почему в Пензе, а не в Саратове. Потом уже, работая в Москве, также эту тему поднимал и говорил о необходимости все-таки нахождения этого предприятия в Саратове. Все оставалось так, как есть, хотя тема обсуждалась.
- То есть, по сути, передача постепенно этих дорог и привела вот к этому большому решению.
- Совершенно правильно, да, да. А вот передача одной дороги, второй дороги, третьей дороги — она привела к тому, что сеть стала больше и не нужно ни у кого ничего забирать, а необходимо создавать новые подразделения. Это требует как раз большое количество дорог, которые теперь уже находятся на территории Саратовской области, но являются дорогами, которые федеральный бюджет финансирует.
ИСТОЧНИК KP.RU