Ландо перестал быть директором института законотворчества
Сегодня, 24 сентября, Александр Ландо ушел с поста директора института законотворчества в СГЮА. Еще утром он числился на сайте как руководитель института, к вечеру его портрет исчез с сайту учебного заведения.
В СГЮА корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили увольнение Ландо, последний рабочий день у него был 23 сентября.
На сайте Института больше нет Ландо
Напомним, КП-Саратов» уже сообщала о близкой отставке Александра Ландо. Близко к развязке расследование уголовного дела о мошенничестве в сособо крупном размере, которое было возбуждено в отношении почетного руководителя юридического вуза еще в апреле этого года. Кроме того, это связывалось в СМИ со скандалами, которые возникали в последнее время вокруг персоны ректора юридической Академии Сергея Суровова.
ИСТОЧНИК KP.RU