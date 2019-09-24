Ландо перестал быть директором института законотворчества

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-24T21:05:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 сентября, Александр Ландо ушел с поста директора института законотворчества в СГЮА. Еще утром он числился на сайте как руководитель института, к вечеру его портрет исчез с сайту учебного заведения.

В СГЮА корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили увольнение Ландо, последний рабочий день у него был 23 сентября.

На сайте Института больше нет Ландо

Напомним, КП-Саратов» уже сообщала о близкой отставке Александра Ландо. Близко к развязке расследование уголовного дела о мошенничестве в сособо крупном размере, которое было возбуждено в отношении почетного руководителя юридического вуза еще в апреле этого года. Кроме того, это связывалось в СМИ со скандалами, которые возникали в последнее время вокруг персоны ректора юридической Академии Сергея Суровова.

ИСТОЧНИК KP.RU