На Саратовском экономическом форуме откроют магазин

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-24T17:43:00+03:00

«Магазин инвестиционных проектов» будет работать в парке «Моя история»

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В Саратове 10 октября в рамках деловой программы II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» состоится масштабная презентация «Магазин инвестиционных проектов».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, желающие предложить свою идею должны оформить краткое описание проекта, объем инвестиций; сроки реализации; количество создаваемых рабочих мест; рынок сбыта; наличие опыта управления/опыта реализации/работы в сфере проекта; текущая стадия проекта; наличие профильных специалистов/команды инвестиционного проекта.

Отбор заявок на участие в площадке начнется 4 октября. Мероприятие пройдет в ГАУК СО «Исторический парк «Моя история». Регистрация участников проходит на официальном сайте форума сарэф.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU