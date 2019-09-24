На Саратовском экономическом форуме откроют магазин
В Саратове 10 октября в рамках деловой программы II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» состоится масштабная презентация «Магазин инвестиционных проектов».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, желающие предложить свою идею должны оформить краткое описание проекта, объем инвестиций; сроки реализации; количество создаваемых рабочих мест; рынок сбыта; наличие опыта управления/опыта реализации/работы в сфере проекта; текущая стадия проекта; наличие профильных специалистов/команды инвестиционного проекта.
Отбор заявок на участие в площадке начнется 4 октября. Мероприятие пройдет в ГАУК СО «Исторический парк «Моя история». Регистрация участников проходит на официальном сайте форума сарэф.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU