К отоплению в Саратовской области подключили 10% соцсферы

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-24T17:40:36+03:00

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В Саратовской области дали отопление в 457 объектах социальной сферы. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве строительства и ЖКХ области.

По оперативной информации в Саратовской области на 15:00, 24 сентября подключено к отоплению 457 объектов социальной сферы, что составляет 10% от их общего количества. Из них в Саратове — 71 объект (12%). В регионе запущено 378 теплоисточников (12% от общего количества). Отопление начали подавать в Александрово-Гайском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском, Романовском, Саратовском, Советском, Турковском, Федоровском районах, а также в ЗАТО поселок Михайловский и Саратове.

Напомним, в связи с понижением температуры воздуха глава региона Валерий Радаев дал поручения зампреду правительства области Роману Бусаргину и главам муниципальных районов проконтролировать подключение объектов соцсферы к теплоисточникам.

Заявки на отопление жилых домов начали подавать поставщикам теплоносителя.

ИСТОЧНИК KP.RU