2019-09-24T17:36:19+03:00
Происшествия

Заключенный колонии Пугачева просил сотрудника принести телефон

Сотрудник исправительного учреждения отказался от денег
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, в июле 2019 года гражданин, который отбывал наказание в колонии Пугачева, предложил сотруднику пронести мобильный телефон.

За это он пообещал заплатить 9 тыс. рублей, 3 из которых были предназначены для приобретения телефона.

Через своего знакомого злоумышленник перевел сумму на банковскую карту работника колонии, который отказался принять деньги и телефон не принес.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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