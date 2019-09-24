Заключенный колонии Пугачева просил сотрудника принести телефон
В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в даче взятки должностному лицу.
По версии следствия, в июле 2019 года гражданин, который отбывал наказание в колонии Пугачева, предложил сотруднику пронести мобильный телефон.
За это он пообещал заплатить 9 тыс. рублей, 3 из которых были предназначены для приобретения телефона.
Через своего знакомого злоумышленник перевел сумму на банковскую карту работника колонии, который отказался принять деньги и телефон не принес.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСИН.
ИСТОЧНИК KP.RU