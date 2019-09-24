Власти Саратовской области расселят людей из аварийного жилья до 2022 года

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-24T17:34:05+03:00

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В Совете Федерации с 23 по 25 сентября проходят дни Саратовской области. На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством Олега Мельниченко 24 сентября выступили министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Они рассказали о решении в регионе проблем дольщиков и переселенцев. На встрече также присутствовали депутат областной думы Леонид Писной и учредитель ООО «Специализированный застройщик ГК «Кронверк» Александр Шмидт.

Регион обязался завершить расселить граждан из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и генеральный директор Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение, по которому региону разрешили использовать лимиты 2020-21 годов в размере 1 млрд 207 млн рублей уже в 2019 году. Всего для реализации программы переселения будут выделены 4,57 млрд рублей.

Кроме того, в регионе находятся 288 домов, которые признали аварийными после 1 января 2017 года, новое жилье потребуется 10 тыс. человек. На это необходимо еще около 7 млрд рублей, но поскольку у области этих денег нет, к расселению планируют приступить при поддержке Фонда после завершения текущей программы.

Кроме того, на заседании была затронута тема национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках регионального проекта «Жилье» к 2024 году планируется увеличение объема жилищного строительства в регионе не менее чем до 1,8 млн кв. м в год.

ИСТОЧНИК KP.RU