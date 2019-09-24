2019-09-24T17:36:46+03:00
Общество

Отопсезон — 2019: тепло в жилые дома Энгельса начнут подавать после длительного похолодания

Объекты соцсферы начали отапливать уже сейчас
Екатерина Семенова
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Отопительный сезон в Энгельсе Саратовской области стартовал 23 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, тепло уже поступает в 35 объектов соцсферы.

- Для жилых домов отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов продержится свыше пяти дней, — уточнили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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