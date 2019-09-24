Замначальника ГИБДД Энгельса готов ответить на вопросы горожан
«Прямую линию» проведут с 10.00 до 11.00 25 сентября
Андрея Чударова представили на совещании в региональном ГУ МВД
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25 сентября заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское» Андрей Чударов проведет «Прямую линию» с гражданами.
Любой житель города и района может позвонить по телефону 8(8453) 56-87-66 с 10.00 до 11.00 и напрямую задать вопрос заместителю руководителя Госавтоинспекции.
Андрей Чударов ответит на вопросы касающиеся безопасности дорожного движения, контроля за содержанием улично-дорожной сети, государственных услугах, предоставляемых гражданам по линии ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU