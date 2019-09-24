Замначальника ГИБДД Энгельса готов ответить на вопросы горожан

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-24T16:50:43+03:00

Андрея Чударова представили на совещании в региональном ГУ МВД

«Прямую линию» проведут с 10.00 до 11.00 25 сентября

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25 сентября заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское» Андрей Чударов проведет «Прямую линию» с гражданами.

Любой житель города и района может позвонить по телефону 8(8453) 56-87-66 с 10.00 до 11.00 и напрямую задать вопрос заместителю руководителя Госавтоинспекции.

Андрей Чударов ответит на вопросы касающиеся безопасности дорожного движения, контроля за содержанием улично-дорожной сети, государственных услугах, предоставляемых гражданам по линии ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU