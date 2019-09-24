Житель Шиханов с пистолетом грабил магазины

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-24T15:56:04+03:00

Его добычей стала лишь бутылка пива

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В Шиханах Саратовской области местный житель с ножом и пистолетом грабил магазины.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 45-летний ранее судимый мужчина 10 июля дважды приходил в местные магазины и требовал пива.

В первом случае он получил бутылку и убежал, но во втором продавщица магазина имитировала телефонный разговор с сотрудником полиции, что напугало злоумышленника.

Суд приговорил грабителя к трем годам и девяти месяцам в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал такое решение, заявив, что хотел лишь взять деньги и алкоголь в долг. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU