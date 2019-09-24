Житель Шиханов с пистолетом грабил магазины
В Шиханах Саратовской области местный житель с ножом и пистолетом грабил магазины.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 45-летний ранее судимый мужчина 10 июля дважды приходил в местные магазины и требовал пива.
В первом случае он получил бутылку и убежал, но во втором продавщица магазина имитировала телефонный разговор с сотрудником полиции, что напугало злоумышленника.
Суд приговорил грабителя к трем годам и девяти месяцам в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал такое решение, заявив, что хотел лишь взять деньги и алкоголь в долг. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU