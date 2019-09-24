Под Саратовом пьяный мужчина грозил убить свою девушку и отсидеть 20 лет
Его отправили на исправительные работы
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Суд признал 32-летнего жителя Советского района виновным в угрозе убийством.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в августе 2019 года пьяный мужчина поссорился со своей 30-летней сожительницей.
- Я тебя убью, я все равно тебя убью, лучше 20 лет отсижу, но тебя убью, — приговаривал мужчина, помахивая ножом.
Девушка перепугалась, а буяну назначили 100 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU