Саратовцам рассказали, как съесть грибы и не умереть
Жителям Саратовской области рассказали о правильном сборе грибов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, грибы, собранные в лесополосах вдоль дорог на промышленных и бытовых свалках, в районе Кумысной поляны, а также купленные на несанкционированных рынках могут быть опасны для здоровья и жизни. Отравиться можно не только ядовитыми, но даже съедобными перезрелыми грибами.
Обычно люди путают что есть можно, а что — нельзя, хуже всего если съесть бледную поганку.
Для безопасности лучше не употреблять грибы сырыми, не приобретать их в непонятном месте, не кормить детей и пожилых, отказаться от несъедобных «даров осени» и сохранять технологию приготовления.
ИСТОЧНИК KP.RU