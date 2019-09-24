Саратовцам рассказали, как съесть грибы и не умереть

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-24T15:52:53+03:00

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Жителям Саратовской области рассказали о правильном сборе грибов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, грибы, собранные в лесополосах вдоль дорог на промышленных и бытовых свалках, в районе Кумысной поляны, а также купленные на несанкционированных рынках могут быть опасны для здоровья и жизни. Отравиться можно не только ядовитыми, но даже съедобными перезрелыми грибами.

Обычно люди путают что есть можно, а что — нельзя, хуже всего если съесть бледную поганку.

Для безопасности лучше не употреблять грибы сырыми, не приобретать их в непонятном месте, не кормить детей и пожилых, отказаться от несъедобных «даров осени» и сохранять технологию приготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU