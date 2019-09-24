В Саратове пройдет концерт «Калейдоскоп талантов»
Гостей ждет народное творчество
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В Саратове 2 октября в 14:00 пройдет фестиваль «Калейдоскоп талантов».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на сцене прозвучат песни в исполнении двух Народных Образцовых самодеятельных коллективов Саратовской области фольклорного ансамбля «Околица» и вокально-хоровой студии «Акварель», вокальной группы «BRUSNIKA», ансамбля народной песни «Зоренька», инструментального ансамбля «Серебряный перезвон»
Кроме того, гости увидят танцы ансамбля «Адамант».
ИСТОЧНИК KP.RU