2019-09-24T15:29:52+03:00
Общество

В Саратове пройдет концерт «Калейдоскоп талантов»

Гостей ждет народное творчество
Дарья Вострикова
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В Саратове 2 октября в 14:00 пройдет фестиваль «Калейдоскоп талантов».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на сцене прозвучат песни в исполнении двух Народных Образцовых самодеятельных коллективов Саратовской области фольклорного ансамбля «Околица» и вокально-хоровой студии «Акварель», вокальной группы «BRUSNIKA», ансамбля народной песни «Зоренька», инструментального ансамбля «Серебряный перезвон»

Кроме того, гости увидят танцы ансамбля «Адамант».

ИСТОЧНИК KP.RU

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