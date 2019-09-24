2019-09-24T15:19:18+03:00
Экономика

Саратовской оборонке приходится учитывать сокращение заказов на спецпродукцию

Министр Андрей Архипов выступил с докладом в Совете Федерации
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Оборонно-промышленный комплекс в Саратовской области обеспечивает работой более 40 тысяч человек и состоит из 53 крупных и средних промышленных предприятий, НИИ и КБ. Об этом 24 сентября на заседании в комитете Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности доложил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

Главной задачей ОПК Саратовской области министр назвал диверсифицикацию военного производства, из-за сокращения заказов на выпуск спецпродукции.

- Как показывает практика, конверсия и диверсификация военного производства эффективна лишь тогда, когда базовая технология изначально имеет двойное назначение и может применяться для создания гражданской продукции, для которой она тоже будет базовой», - сказал министр.

Сегодня доля сугубо гражданской продукции в саратовском ОПК составляет около 35,6%. К 2025 году стоит задача довести долю продукции гражданского назначения до 50%, - сказал Андрей Архипов.

- Проблемы в значительной степени вызваны снижением объема гособоронзаказа в принципе. И здесь нужна активная работа по внедрению технологий производства гражданской продукции для поставок в рамках реализации национальных проектов, - заметил министру заместитель директора Департамента финансового мониторинга Министерства обороны РФ Сергей Шеремет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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