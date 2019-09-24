Отопсезон — 2019: Соцобъекты Балакова начнут отапливать с 25 сентября

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-24T15:14:15+03:00

В первую очередь, тепло подадут в школы и детсады

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Социальную сферу Балакова начнут подключать к отоплению завтра, 25 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики, в первую очередь, дадут тепло в школы и детские сады.

Абонентам «Т Плюс» необходимо для вхождения в отопсезон подать заявку и пакет документов о готовности объекта, а также график погашения долгов за потребленный теплоресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU