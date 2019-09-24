Отопсезон — 2019: Соцобъекты Балакова начнут отапливать с 25 сентября
В первую очередь, тепло подадут в школы и детсады
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Социальную сферу Балакова начнут подключать к отоплению завтра, 25 сентября.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», энергетики, в первую очередь, дадут тепло в школы и детские сады.
Абонентам «Т Плюс» необходимо для вхождения в отопсезон подать заявку и пакет документов о готовности объекта, а также график погашения долгов за потребленный теплоресурс.
ИСТОЧНИК KP.RU