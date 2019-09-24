2019-09-24T15:04:47+03:00
Общество

Саратовские каратисты взяли четыре медали Всероссийских соревнований

За звание лучших боролись 700 спортсменов
Дарья Вострикова
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В Орле с 21 по 23 сентября проходили Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в них приняли участие более 700 спортсменов из 30 регионов России.

Так, Александра Мешкова стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 59 кг, в возрастной группе 14-15 лет Александр Муханов завоевал золото в весовой категории св. 70 кг, Тимофей Гусев выиграл серебро в весовой категории до 63 кг, в возрастной группе свыше 18 лет Илья Савин стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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