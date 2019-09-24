В Саратове пройдет вечер осенних снов
Мероприятие состоится в Доме культуры
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В саратовском городском Доме культуры «Звезда» 27 сентября в 17:00 состоится музыкально-поэтический вечер «Осенние сны» в исполнении поэтессы и художника Надежды Эксузьян.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на вечере прозвучат стихи в авторском исполнении под музыку. Под музыку Надежда Эксузьян пишет и свои картины. Стоит отметить, что в активе художницы ряд выставок, проведенных в городе Атырау (Казахстан) и России.
Перед началом мероприятия Надежда откроет выставку кукол из текстиля.
ИСТОЧНИК KP.RU