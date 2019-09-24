2019-09-24T15:33:46+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях

Состязания прошли в Барнауле
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 20 по 22 сентября на гребном канале в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Заслуженного мастера спорта Константина Костенко.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на соревнования приехали 17 команд из 13 регионов РФ. Спортсмены состязались в двух возрастных группах (юноши, девушки до 15 и до 17 лет) на дистанциях 200, 500, 1 тыс. и 10 тыс. метров. Также проводились заезды на лодках «Дракон».

Саратовские спортсмены завоевали четыре медали. Михаил Даневский получил золото, а Семен Безбородов — серебро за пройденный километр в байдарке-одиночке.

Семен Безбородов также взял второе место за дистанцию в 200 метров в байдарке-одиночке, а Михаил Даневский на этом расстоянии стал лучшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт дорог на территории саратовской агломерации могут наблюдать в режиме онлайн депутаты Госдумы
Житель Шиханов с пистолетом грабил магазины
Под Саратовом пьяный мужчина грозил убить свою девушку и отсидеть 20 лет
Саратовцам рассказали, как съесть грибы и не умереть
В Саратове пройдет концерт «Калейдоскоп талантов»
Саратовской оборонке приходится учитывать сокращение заказов на спецпродукцию
Отопсезон — 2019: Соцобъекты Балакова начнут отапливать с 25 сентября
В Саратове можно привиться от гриппа на площади Кирова
Саратовские каратисты взяли четыре медали всероссийских соревнований
В Саратове пройдет вечер осенних снов
Администрация Волжского района: Автомобиль на Зарубина свалился в котлован «Т Плюс»
Пациент саратовской больницы одобрял массовые убийства душевнобольных
«Приора» протаранила торговый центр в Балакове