Саратовские спортсмены взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-24T15:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 по 22 сентября на гребном канале в Барнауле прошли всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Заслуженного мастера спорта Константина Костенко.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на соревнования приехали 17 команд из 13 регионов РФ. Спортсмены состязались в двух возрастных группах (юноши, девушки до 15 и до 17 лет) на дистанциях 200, 500, 1 тыс. и 10 тыс. метров. Также проводились заезды на лодках «Дракон».

Саратовские спортсмены завоевали четыре медали. Михаил Даневский получил золото, а Семен Безбородов — серебро за пройденный километр в байдарке-одиночке.

Семен Безбородов также взял второе место за дистанцию в 200 метров в байдарке-одиночке, а Михаил Даневский на этом расстоянии стал лучшим.

ИСТОЧНИК KP.RU