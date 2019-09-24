Мэрия: Автомобиль на Зарубина свалился в котлован «Т Плюс»
Там идут аварийные работы
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В мэрии Саратова прокомментировали ДТП с автомобилем, провалившимся в котлован на улице Зарубина.
Ранее «КП-Саратов» сообщала, что в понедельник, 23 сентября, в котлован свалился автомобиль Rutaxi.
- По имеющейся информации, по указанному адресу ведутся плановые ремонтно-восстановительные работы ПАО «Т Плюс». По периметру участка работ выставлено ограждение, — заявили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU