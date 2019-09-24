Мэрия: Автомобиль на Зарубина свалился в котлован «Т Плюс»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-24T15:28:21+03:00

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В мэрии Саратова прокомментировали ДТП с автомобилем, провалившимся в котлован на улице Зарубина.

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что в понедельник, 23 сентября, в котлован свалился автомобиль Rutaxi.

- По имеющейся информации, по указанному адресу ведутся плановые ремонтно-восстановительные работы ПАО «Т Плюс». По периметру участка работ выставлено ограждение, — заявили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU