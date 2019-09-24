Пациент саратовской больницы одобрял массовые убийства душевнобольных

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-24T15:27:26+03:00

Он опубликовал со своего планшета запрещенные материалы

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Саратовская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего жителя областного центра.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ: «Одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенные публично».

Стражи порядка выяснили, что в октябре 2018 года мужчина лежал в больничном стационаре и с планшета опубликовал материалы, в которых прослеживалось одобрение массовых убийств душевнобольных и физически неполноценных лиц.

Указанные выводы подтверждены заключениями лингвистической экспертизы, заключением психолого-лингвистической судебной экспертизы, историческим исследованием размещенного в комментариях текста.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU