2019-09-24T14:35:46+03:00
Происшествия

«Приора» протаранила торговый центр в Балакове

Водителя спасла подушка безопасности
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Стали известны подробности ДТП в Балакове Саратовской области, где автомобиль протаранил стену дома.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», выяснилось, что «Лада Приора» протаранила торговый центр «Оранж» на Волжской.

При этом перед тем, как врезаться в здание, «Приора» сначала врезалась в припаркованный автомобиль Chevrolet Cobalt.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Водитель отечественного авто не пострадал, так как сработала подушка безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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