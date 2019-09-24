«Приора» протаранила торговый центр в Балакове
Водителя спасла подушка безопасности
Фото соцсетей
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Стали известны подробности ДТП в Балакове Саратовской области, где автомобиль протаранил стену дома.
Фото соцсетей
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», выяснилось, что «Лада Приора» протаранила торговый центр «Оранж» на Волжской.
При этом перед тем, как врезаться в здание, «Приора» сначала врезалась в припаркованный автомобиль Chevrolet Cobalt.
Фото соцсетей
Водитель отечественного авто не пострадал, так как сработала подушка безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU