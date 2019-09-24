Нацпроект «Образование»: в сельских школах Саратовской области открылись «Точки роста»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-24T14:19:46+03:00

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Сегодня, 24 сентября, в регионах России состоялся марафон открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Торжественная церемония открытия центров прошла в 2 049 общеобразовательных организациях 50 субъектов страны.

В Саратовской области центры «Точка роста» открылись в 65 сельских школах 38 муниципальных районов. Напомним, центры созданы в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

Фото министерства образования области

Как рассказали «КП-Саратов» в Минобразе Саратовской области, с этого учебного года школьники могут обучаться в центрах по предметам: технология, математика и информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности на новом оборудовании, а после уроков — посещать занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Все школы, где открылись центры, получили цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование и технологическое оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи.

- В школе у меня учатся двое детей — это Анна и Александр. Они уже побывали в центре «Точка роста», уже определились, куда пойдут заниматься и записались. Саша увлекается моделированием, ему нравится все, что летает, — самолеты и прочее, а вот Анне нравится конструировать, собирать, рисовать. Очень важно, что именно здесь, в сельской школе, открылся такой центр — не нужно вести детей на дополнительное образование в центр Саратова. Здесь все под руками, — поделилась впечатлениями мама двоих учащихся средней школы поселка Тепличный Саратовского района Екатерина Марченко.

Обеспечивать работу каждого центра будут руководитель центра и основной персонал — это педагоги по предметам, педагог дополнительного образования, педагог по шахматам, педагог-организатор. Допустимо совмещение с основным персоналом школы.

- Создание современных центров с новым оборудованием крайне важно для детей. Например, 3D-моделирование и программирование виртуальной и дополненной реальности развивает у ребят пространственное воображение, помогает заниматься по другим предметам: геометрия, математика, физика, — поделился Алексей Шатков, педагог дополнительного образования центра «Точка роста».

Фото министерства образования области

- В центре мне все очень интересно, особенно робототехника и квадрокоптеры. Хочется все попробовать, уже успела собрать набор Lego и поиграть в шахматы, — призналась учащаяся пятого класса Ксения Зенина.

В рамках нацпроекта «Образование» всего в регионе с 2019 по 2022 годы откроются 237 «Точек роста»: 65 центров в 2019 году, 42 — в 2020 году, 75 — в 2021 году, 55 — в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU