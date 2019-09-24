2019-09-24T14:30:56+03:00
Происшествия

Матершинник из Новоузенска отправился в колонию на два года

Мужчина оскорбил родственницу и ударил полицейского
Екатерина Семенова
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В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор 51-летнему ранее судимому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданина признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти.

Суд установил, что вечером 4 апреля мужчина распивал спиртное в гостях родственницы. При этом он стал грубо и нецензурно ругаться в адрес женщины. Та вызвала полицию, но досталось и участковому — его мужчина не просто обругал, но и ударил кулаком в плечо.

В суде злоумышленник не признал вину. С учетом того, что преступление было совершено в период УДО, он приговорен к двум годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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