Матершинник из Новоузенска отправился в колонию на два года
В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор 51-летнему ранее судимому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданина признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти.
Суд установил, что вечером 4 апреля мужчина распивал спиртное в гостях родственницы. При этом он стал грубо и нецензурно ругаться в адрес женщины. Та вызвала полицию, но досталось и участковому — его мужчина не просто обругал, но и ударил кулаком в плечо.
В суде злоумышленник не признал вину. С учетом того, что преступление было совершено в период УДО, он приговорен к двум годам строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU