В колонии Вольска крестили сына заключенной

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-24T14:29:49+03:00

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В колонии №5 Вольска Саратовской области прошел обряд крещения двухлетнего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, Никиту покрестили в домовом храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Мама мальчика, 30-летняя Наталья, отбывает наказание за преступление в сфере оборота наркотиков. Ей предстоит провести в колонии еще почти два года. После освобождения женщина планирует уехать домой в Московскую область, где живет ее старший сын.

ИСТОЧНИК KP.RU