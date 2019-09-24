2019-09-24T14:29:49+03:00
Общество

В колонии Вольска крестили сына заключенной

Женщина отбывает наказание за наркопреступление
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В колонии №5 Вольска Саратовской области прошел обряд крещения двухлетнего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, Никиту покрестили в домовом храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Мама мальчика, 30-летняя Наталья, отбывает наказание за преступление в сфере оборота наркотиков. Ей предстоит провести в колонии еще почти два года. После освобождения женщина планирует уехать домой в Московскую область, где живет ее старший сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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