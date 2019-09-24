В колонии Вольска крестили сына заключенной
Женщина отбывает наказание за наркопреступление
Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:
В колонии №5 Вольска Саратовской области прошел обряд крещения двухлетнего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, Никиту покрестили в домовом храме Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Мама мальчика, 30-летняя Наталья, отбывает наказание за преступление в сфере оборота наркотиков. Ей предстоит провести в колонии еще почти два года. После освобождения женщина планирует уехать домой в Московскую область, где живет ее старший сын.
ИСТОЧНИК KP.RU