В Саратове вандалы сломали руль и бросили прокатный велосипед

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-24T13:51:49+03:00

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Вчера, 23 сентября, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» пользователь Алексей Третьяков опубликовал снимок сломанного велосипеда из службы проката.

Кто-то вырвал у двухколесного транспорта руль и бросил его на Большой Садовой улице.

В комментариях под записью местные жители начали стыдить вандалов и с грустью заметили, что из-за этих людей остальные горожане могут остаться без новшеств.

Напомним, сервис велошеринга Mobee начал работу еще в июне. Еще тогда саратовцы почему-то начали воровать и ломать транспорт. Потом прокат вернулся в конце лета, и горожане вновь взялись за старое, еще один велосипед нашли утопленным в Волге.

По мнению некоторых граждан, Саратов еще не готов к таким новшествам.

ИСТОЧНИК KP.RU