«Нетрезвый водитель»: в девяти районах Саратовской области задержали 41 водителя

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-24T13:44:58+03:00

Эти итоги только за два вечера операции ГИБДД

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Сразу в девяти районах Саратовской области 20 и 21 сентября в вечернее и ночное время проходила операция ГИБДД «Нетрезвый водитель».

Общими усилиями сотрудники ДПС в Пугачевском, Балашовском, Калининском, Новоузенском, Вольском, Аркадакском, Энгельсском, Балаковском и полка ДПС ГИБДД в Саратове задержали 31 водителя в нетрезвом состоянии, еще десять автомобилистов отказались от медосвидетельствования.

Один шофер в момент задержания был уже лишен прав. На него завели уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы на два года с лишением прав на три года.

Всем остальным грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU