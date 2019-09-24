У подозреваемых в сжигании мусора балаковских предприятий отсутствуют договоры на обращение с ТКО

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-24T09:40:53+03:00

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Подозреваемые в сжигании мусора балаковские предприятия не заключили договоры на вывоз ТКО с Региональным оператором Саратовской области. Данные о ряде предприятий были переданы в компанию активистами города, которые в течение нескольких недель выясняют источник появления смога над Балаковом.

По мнению балаковских общественников, к незаконному сжиганию мусора могут быть причастны: ООО «Балфишка», ООО «Волгостройпром», ООО «Инфраструктура», ООО «Чероки», ООО «Берилл», ООО «Балфиш», ООО «Балрезерв», ООО «Развитие» и другие.

- Ситуация, когда население страдает от незаконного сжигания мусора нерадивыми организациями, недопустима. Мы поддерживаем инициативу неравнодушных жителей Балакова, которые самостоятельно выявляют потенциальных нарушителей. Переданные нам сведения указывают на то, что подозреваемые в появлении смога в городе не заключали договоры с Регоператором. Мы готовы поделиться с общественниками перечнем организаций, которые уклоняются от договоров с Регоператором, чтобы помочь им в борьбе с нарушителями. Возможно, сжигая собственный мусор, они решили таким образом избавиться от него, что незаконно, и этот факт должен заинтересовать надзорные органы, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Проблема нарушения схемы обращения с ТКО касается также тех предприятий, которые пользуются услугами нелегальных перевозчиков мусора. Собранные такими компаниями отходы позднее могут оказаться в оврагах и на заброшенных свалках. В этой части внимание инспекторов Регоператора привлекли ТРЦ «Старград» и ТЦ «Рокот» в Балаково. Несмотря на неоднократные уведомления, данные предприятия отказываются заключать договор на обращение с ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU