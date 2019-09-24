Внимание водителям! В Саратове вводятся усиленные наряды ДПС
В городе появятся дополнительно более 100 экипажей на неопределенный срок
В Саратове будут работать усиленные силы ДПСФото: Александр Уриевский
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В Саратове резко усилят силы ДПС.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, с завтрашнего дня, 25 сентября, в городе будет работать сводный отряд сил ДПС.
Более 100 экипажей из районов области будут нести усиленное патрулирование в Саратове. Особенно это касается районов рядом со школами, а также мест частых аварий.
В ГИБДД пояснили, что такое усиление связано с ростом ДТП, в которых погибли люди, по сравнению с прошлым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU