2019-09-24T09:41:52+03:00
Происшествия

Внимание водителям! В Саратове вводятся усиленные наряды ДПС

В городе появятся дополнительно более 100 экипажей на неопределенный срок
Екатерина Семенова
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В Саратове будут работать усиленные силы ДПСВ Саратове будут работать усиленные силы ДПСФото: Александр Уриевский
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В Саратове резко усилят силы ДПС.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, с завтрашнего дня, 25 сентября, в городе будет работать сводный отряд сил ДПС.

Более 100 экипажей из районов области будут нести усиленное патрулирование в Саратове. Особенно это касается районов рядом со школами, а также мест частых аварий.

В ГИБДД пояснили, что такое усиление связано с ростом ДТП, в которых погибли люди, по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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