Саратовские каратисты взяли два золота на всероссийских юношеских играх боевых искусств

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-24T09:15:37+03:00

В этом году на соревнованиях представили 22 вида спорта

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В Анапе с 8 по 23 сентября проходили XII Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в этом году на состязаниях были представлены 22 вида спорта.

По результатам выступлений по всестилевому каратэ Егор Никишенко в категории ката ренгокай занял первое место (10-11 лет), член сборной РФ, кандидат в мастера спорта Анастасия Земскова в категории ката соло завоевала первое место (14-15 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU