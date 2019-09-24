Саратовские каратисты взяли два золота на всероссийских юношеских играх боевых искусств
В этом году на соревнованиях представили 22 вида спорта
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В Анапе с 8 по 23 сентября проходили XII Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в этом году на состязаниях были представлены 22 вида спорта.
По результатам выступлений по всестилевому каратэ Егор Никишенко в категории ката ренгокай занял первое место (10-11 лет), член сборной РФ, кандидат в мастера спорта Анастасия Земскова в категории ката соло завоевала первое место (14-15 лет).
ИСТОЧНИК KP.RU