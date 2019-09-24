Задушивший женщину на стройке рецидивист из Вольска признался в преступлении
Задержанный накануне 27-летний ранее судимый житель Вольска признался в убийстве 28-летней женщины на стройке. Преступление было совершено вечером 15 сентября.
Следователями СК мужчине предъявлено обвинение в убийстве, суд принял решение о заключении его под стражу.
По версии следствия, на пересечении улиц Ярославская и Волгоградская в Вольске вечером 15 сентября мужчина увидел незнакомую женщину, затащил ее на пустынный участок рядом со стройкой, повалил на землю и задушил.
Тело погибшей обнаружили 17 сентября рабочие, строящие дом.
Следователям все еще предстоит установить мотив убийства.
ИСТОЧНИК KP.RU