В Саратове за рукоприкладство к бывшей девушке мужчина заплатит 47 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-24T09:08:15+03:00

Он избил ее перед 8 марта

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Во Фрунзенском районе Саратовской области вынесен приговор 31-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Суд установил, что утром 4 марта 2018 года в квартире дома по улице Рахова мужчина избил 26-летнюю бывшую сожительницу.

Причиной стал бытовой конфликт.

Суд приговорил мужчину к материальному наказанию. Он заплатит 18 тыс. рублей штрафа, 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и более 4 тыс. рублей, затраченных на лечение избитой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU