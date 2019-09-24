В Саратове за рукоприкладство к бывшей девушке мужчина заплатит 47 тыс. рублей
Он избил ее перед 8 марта
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Во Фрунзенском районе Саратовской области вынесен приговор 31-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Суд установил, что утром 4 марта 2018 года в квартире дома по улице Рахова мужчина избил 26-летнюю бывшую сожительницу.
Причиной стал бытовой конфликт.
Суд приговорил мужчину к материальному наказанию. Он заплатит 18 тыс. рублей штрафа, 25 тыс. рублей компенсации морального вреда и более 4 тыс. рублей, затраченных на лечение избитой женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU