В саратовских «Липках» прошел вечер женской поэзии
Прошла книжная выставка
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В читательном зале сада «Липки» прошел вечер женской поэзии начала ХХ века, посвященный 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус и Мирры Лохвицкой.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости вечера познакомились с интересными фактами биографии поэтесс и основными направлениями их творчества.
В программе вечера звучали стихи, воспоминания из дневников и романсы на стихи Мирры Лохвицкой и Зинаиды Гиппиус, а также прошла книжная выставка.
ИСТОЧНИК KP.RU