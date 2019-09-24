2019-09-24T08:32:13+03:00
Общество

В саратовских «Липках» прошел вечер женской поэзии

Прошла книжная выставка
Дарья Вострикова
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В читательном зале сада «Липки» прошел вечер женской поэзии начала ХХ века, посвященный 150-летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус и Мирры Лохвицкой.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости вечера познакомились с интересными фактами биографии поэтесс и основными направлениями их творчества.

В программе вечера звучали стихи, воспоминания из дневников и романсы на стихи Мирры Лохвицкой и Зинаиды Гиппиус, а также прошла книжная выставка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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