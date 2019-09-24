Автолюбителей Саратова предупредили о раскопанной дороге на Огородной

СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-24T08:19:38+03:00

Могут быть затруднения в движении на время работ

Изменить размер текста: A A

На улице Огородная в Саратове из-за земляных работ раскопали дорогу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы ведутся от дома №60 до 7-й Нагорной улицы, 101 с целью реконструировать водопровод. Из-за раскопок может быть затруднено движение транспорта.

Подрядчик будет вести раскопки на площади более 141 кв. м до 12 октября, а после благоустроит территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU