2019-09-24T08:19:38+03:00
Общество

Автолюбителей Саратова предупредили о раскопанной дороге на Огородной

Могут быть затруднения в движении на время работ
Ольга Симонова
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На улице Огородная в Саратове из-за земляных работ раскопали дорогу.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы ведутся от дома №60 до 7-й Нагорной улицы, 101 с целью реконструировать водопровод. Из-за раскопок может быть затруднено движение транспорта.

Подрядчик будет вести раскопки на площади более 141 кв. м до 12 октября, а после благоустроит территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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