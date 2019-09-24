Автолюбителей Саратова предупредили о раскопанной дороге на Огородной
Могут быть затруднения в движении на время работ
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На улице Огородная в Саратове из-за земляных работ раскопали дорогу.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, работы ведутся от дома №60 до 7-й Нагорной улицы, 101 с целью реконструировать водопровод. Из-за раскопок может быть затруднено движение транспорта.
Подрядчик будет вести раскопки на площади более 141 кв. м до 12 октября, а после благоустроит территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU