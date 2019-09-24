2019-09-24T08:54:49+03:00
Происшествия

«Приора» протаранила припаркованную иномарку и стену дома в Балакове

Обошлось без пострадавших
Екатерина Семенова
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Ночью в Балакове Саратовской области автомобиль протаранил здание.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в пять утра на Волжской, 100/1.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-217030 не справился с управлением. «Приора» врезалась в припаркованный автомобиль Chevrolet, шофер которого отсутствовал, а потом в стену дома.

Авария обошлась без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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