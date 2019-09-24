«Приора» протаранила припаркованную иномарку и стену дома в Балакове
Обошлось без пострадавших
Изменить размер текста:
Ночью в Балакове Саратовской области автомобиль протаранил здание.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в пять утра на Волжской, 100/1.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-217030 не справился с управлением. «Приора» врезалась в припаркованный автомобиль Chevrolet, шофер которого отсутствовал, а потом в стену дома.
Авария обошлась без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU