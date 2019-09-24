2019-09-24T08:51:21+03:00
Общество

В Саратове изымают земли на месте старого аэропорта

Автостоянку рядом со смотровой площадкой передадут в собственность муниципалитета
Екатерина Семенова
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В Саратове начали изымать земельные участки на месте старого аэропорта «Центральный».

В мэрии сообщили «КП-Саратов», что соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы города Максим Сиденко.

В частности, 0,24 гектара по адресу Аэропорт, 5 — рядом со смотровой площадкой аэропорта — отойдут для муниципальных нужд. Сейчас там расположена автостоянка.

Кроме того изымаются два нежилых здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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