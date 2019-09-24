Арестован житель Вольска, забивший отца кулаками

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-24T08:02:50+03:00

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В Вольске Саратовской области взят под стражу 46-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

16 сентября, как писала «Комсомолка», мужчина вернулся домой, где жил с родителями. Там находилась только мать, прикованная болезнью к постели, а отец отсутствовал. Мужчина отправился на его поиски, а найдя, начал упрекать, что тот не ухаживает за супругой.

Конфликт перерос в драку, сын четыре раза ударил отца кулаком по голове и выгнал на улицу. Избитый мужчина отправился временно жить в соседскую квартиру, ключи от которой ему передали для присмотра.

21 сентября родственник хозяйки обнаружил в доме труп 77-летнего мужчины.

Экспертиза показала, что тот скончался от тупой травмы головы.

46-летний обвиняемый признал вину и был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU