В Саратовской области ОРВИ заболели 12,7 тыс. человек
Прививки от гриппа сделали 303 тыс. человек
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В Саратовской области зарегистрировано 12 689 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, эпидемический уровень еще не достигнут.
В регионе циркулируют в основном негриппозные вирусы.
По мнению специалистов, главным способом противостоять гриппу является вакцинация. По оперативным данным на 23 сентября, привиты 303,3 тыс. человек, из которых 73,2 тыс. — дети.
ИСТОЧНИК KP.RU