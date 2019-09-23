В Саратовской области ОРВИ заболели 12,7 тыс. человек

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-23T17:21:53+03:00

Прививки от гриппа сделали 303 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области зарегистрировано 12 689 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, эпидемический уровень еще не достигнут.

В регионе циркулируют в основном негриппозные вирусы.

По мнению специалистов, главным способом противостоять гриппу является вакцинация. По оперативным данным на 23 сентября, привиты 303,3 тыс. человек, из которых 73,2 тыс. — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU