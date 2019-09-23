Саратовская спортсменка выиграла чемпионат Европы по настольному теннису
В Швеции 22 сентября завершился чемпионат Европы по настольному теннису спорта ЛИН.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие сильнейшие теннисисты из Греции, Испании, Франции, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Польши, Чешской республики, Украины, Болгарии, Норвегии и других стран.
Саратовская спортсменка Анжелика Косачева в составе сборной России получила пятое место состязаний.
Успешное проведение игр на чемпионате Европы по настольному теннису спорта ЛИН позволило Анжелике набрать рейтинговые очки для участия в отборе на Паралимпийские игры 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU