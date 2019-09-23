Саратовская спортсменка выиграла чемпионат Европы по настольному теннису

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-23T17:04:15+03:00

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В Швеции 22 сентября завершился чемпионат Европы по настольному теннису спорта ЛИН.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в турнире приняли участие сильнейшие теннисисты из Греции, Испании, Франции, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Польши, Чешской республики, Украины, Болгарии, Норвегии и других стран.

Саратовская спортсменка Анжелика Косачева в составе сборной России получила пятое место состязаний.

Успешное проведение игр на чемпионате Европы по настольному теннису спорта ЛИН позволило Анжелике набрать рейтинговые очки для участия в отборе на Паралимпийские игры 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU