В Красноармейском районе мужчина украл четыре листа металла

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-23T16:54:50+03:00

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В Красноармейском районе в полицию обратилась жительница Московской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, женщина рассказала, что с середины июня по сентябрь на станции Паницкая со двора, принадлежащего ей, были похищены четыре листа металла и две металлические емкости.

Выяснилось, что за этим стоит 50-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU