2019-09-23T16:53:38+03:00
Общество

Саратовская спортсменка взяла шестое место на этапе Кубка мира

Состязания прошли в Китае
Дарья Вострикова
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В Китае 21 сентября прошла женская гонка на олимпийской дистанции по плаванию на 1,5 км (два круга) + велогонка 40.2 км (шесть кругов) + бег 10 км (четыре круга + 570 метров) в рамках этапа Кубка мира по триатлону Weihai ITU Triathlon World Cup.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, на старт вышли 32 лучших триатлонистки из 20 стран мира, среди них выступила спортсменка областного центра спортивной подготовки, Мастер спорта международного класса, участница XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Александра Разарёнова.

Так, саратовская спортсменка взяла шестое место соревнований.

Отметим, что данные соревнования являются очередным квалификационным этапом для набора рейтинговых очков, позволяющих получить квоту участия в XXXII летних Олимпийских играх в Токио-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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